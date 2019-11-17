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Телецентр "Останкино" в Москве проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва

Ранее аналогичные сообщения поступили в две школы и университет им. Н. И. Пирогова

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют сообщение о минировании телецентра "Останкино" на улице Академика Королева в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва по адресу: улица Академика Королева, 12. Там расположен телецентр "Останкино". Специалисты проверяют сообщение", - сказал собеседник агентства.

Ранее аналогичные сообщения поступили в две московские школы и в Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, эти объекты проверены профильными службами, опасных для жизни предметов там не нашли.

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