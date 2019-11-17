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СМИ: в Японском море загорелось судно с россиянами на борту

Никто не пострадал

ТАСС, 17 ноября. Возгорание произошло на борту судна Silver Way в Японском море, на борту которого находились 13 российских моряков. Об этом сообщил в воскресенье специализированный портал Maritime Bulletin.

По его данным, пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Судно шло под флагом Сьерра-Леоне по маршруту Находка - Пусан, оно перевозило 2,5 тыс. тонн древесины.

Возгорание произошло в воскресенье недалеко от южнокорейского порта Пхохан в 13:40 по местному времени (07:40 мск). Местные власти направили судну на помощь патрульные катера, вертолет и пожарную команду. Из-за сильного дыма тушение огня было затруднено. Окончательно ликвидировать возгорание удалось к 20:16 по местному времени (14:16 мск).

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