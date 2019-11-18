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У острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,6

Данных о пострадавших не поступало

ТАСС, 18 ноября. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в понедельник у берегов острова Гуам, расположенного в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 41 км к северо-западу от населенного пункта Йиго. Очаг залегал на глубине около 67 км.

Остров Гуам имеет статус неинкорпорированной организованной территории США, на нем постоянно проживают около 210 тыс. человек.

Данных о возможных пострадавших, разрушениях и об угрозе цунами не поступало.

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