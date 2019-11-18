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Циклон накрыл Хабаровский край и Еврейскую АО

Из-за непогоды могут случиться аварии на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

ХАБАРОВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Циклон принес сильные осадки и ветер на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области (ЕАО). Объявлено штормовое предупреждение, сообщили ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре.

"Циклон, подошедший с западных регионов страны, активизировался еще одним циклоном с Японского моря, в результате чего в нескольких дальневосточных регионах, включая Амурскую область, Еврейскую АО, Хабаровский край, Приморье, ухудшилась погода. Идет снег, местами сильный, дует ветер со скоростью до 18 м/с", - сказал представитель гидрометцентра.

Там уточнили, что в ЕАО, на юге и на востоке Хабаровского края объявлено штормовое предупреждение. Ветер на побережье Хабаровского края усилится до 22-27 м/с. В Хабаровске сейчас сильная метель, на дорогах упала видимость.

На прошлой неделе дальневосточные регионы также находились под влиянием циклона. В Хабаровском крае была сильная метель, в поселениях отключалось электричество, закрывались дороги. В Хабаровске из-за мороза и порывистого ветра было сложно передвигаться по улицам пешком. Ветром перевернуло металлическую автобусную остановку, срывало пластиковые светящиеся украшения с фонарных столбов, сносило рекламные конструкции.

В Дальневосточном гидрометцентре сообщили, что непогода продержится до середины недели. Как сообщается на сайте правительства Хабаровского края, сложные метеоусловия могут привести к авариям на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, привести к росту числа аварий на дорогах, нарушениям транспортного сообщения. Главам муниципалитетов заранее направили рекомендации по минимизации рисков чрезвычайной ситуации.

После предыдущего циклона в районах без света осталось семь населенных пунктов, в пяти из них ремонтные бригады сумели оперативно устранить аварии, возникшие из-за порывов линий электропередачи. Однако сейчас электричества все еще нет в 67 жилых домах сел Калиновка и Кольчем в Ульчском районе. Энергетики устранят эти аварии в ближайшее время, отмечается в сообщении.

Теги
РоссияХабаровский крайЕврейская автономная область
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