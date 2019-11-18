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СМИ: в Мексике перевернулся грузовик с паломниками

20 человек пострадали

МЕХИКО, 18 ноября. /ТАСС/. Не менее 20 человек пострадали в ДТП с грузовиком в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Транспортное средство, перевозившее паломников в штат Оахака на юге страны, перевернулось на трассе в районе Теуакана, сообщил в воскресенье телеканал Televisa.

В грузовике находились несколько десятков человек. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением, после чего она съехала с дороги и перевернулась. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, сведений об их состоянии обнародовано не было.

Теги
Мексика
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