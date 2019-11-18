Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Приморье арестовал обвиняемых в убийстве двух граждан КНР

В сентябре 2019 года в местных СМИ появилось сообщение о пропаже двух предпринимателей - граждан КНР, которые выехали на автомобиле с крупной суммой денежных средств в Чугуевский район и пропали

ТАСС, 18 ноября. Суд в Приморском крае отправил под арест двух мужчин, обвиняемых в убийстве двух человек в Чугуевском районе. Об этом в понедельник сообщается на сайте краевого СУ СК РФ.

В сентябре этого года местные СМИ сообщали о пропаже двух предпринимателей - граждан КНР, которые выехали на автомобиле с крупной суммой денежных средств в Чугуевский район, после чего пропали. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

"В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к убийству мужчин причастны два местных жителя 1959 и 1968 годов рождения. Подозреваемые задержаны, и 11 ноября 2019 года по ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время обоим фигурантам предъявлено обвинение по инкриминируемой статье", - говорится в сообщении.

По данным следствия, пропавшие скупали дикоросы. Обвиняемые заманили их в безлюдное место в одном из сел Чугуевского района, отняли деньги и застрелили иностранцев, а затем сожгли их тела.

"В настоящее время с участием обвиняемых проведена проверка показаний на месте, в ходе которой они указали на место совершения убийства и место сожжения тел. Расследование уголовного дела продолжается, по делу назначено ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
CNN: cамолет с Хиллари Клинтон на борту вернулся к терминалу из-за неисправности
Сотрудники наземных служб заметили дым и обнаружили на земле деталь самолета, когда лайнер находился уже на удалении нескольких десятков метров от терминала
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС