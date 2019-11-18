Суд в Приморье арестовал обвиняемых в убийстве двух граждан КНР

ТАСС, 18 ноября. Суд в Приморском крае отправил под арест двух мужчин, обвиняемых в убийстве двух человек в Чугуевском районе. Об этом в понедельник сообщается на сайте краевого СУ СК РФ.

В сентябре этого года местные СМИ сообщали о пропаже двух предпринимателей - граждан КНР, которые выехали на автомобиле с крупной суммой денежных средств в Чугуевский район, после чего пропали. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

"В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к убийству мужчин причастны два местных жителя 1959 и 1968 годов рождения. Подозреваемые задержаны, и 11 ноября 2019 года по ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время обоим фигурантам предъявлено обвинение по инкриминируемой статье", - говорится в сообщении.

По данным следствия, пропавшие скупали дикоросы. Обвиняемые заманили их в безлюдное место в одном из сел Чугуевского района, отняли деньги и застрелили иностранцев, а затем сожгли их тела.

"В настоящее время с участием обвиняемых проведена проверка показаний на месте, в ходе которой они указали на место совершения убийства и место сожжения тел. Расследование уголовного дела продолжается, по делу назначено ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели", - уточняется в сообщении.