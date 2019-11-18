В Подмосковье задержали подозреваемого в краже украшений и наручных часов на 7 млн рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в краже из частного дома в селе Козино Одинцовского района Подмосковья ювелирных украшений и 10 наручных часов стоимостью более 7 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Злоумышленник в ночное время отжал стеклопакет и незаконно проник в частный дом, расположенный в селе Козино, откуда похитил золотые ювелирные изделия и 10 наручных часов иностранного производства, после чего с места происшествия скрылся. Общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей, - рассказала она. - В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции правонарушитель был установлен и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержан по месту своего временного проживания в деревне Долматово".

Как отметила Петрова, полицейские при обыске в доме подозреваемого нашли мобильные телефоны и сим-карты, а также ювелирные изделия, бижутерию, часы, похищенные им ранее. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"), максимальный срок наказания по ней предполагает лишение свободы на срок до 10 лет. Мужчина арестован.