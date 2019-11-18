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Полиция задержала под Волгоградом четырех подозреваемых в краже сырой нефти

Ущерб от их действий составил почти полмиллиона рублей

ВОЛГОГРАД, 18 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Волгоградской области четырех подозреваемых в хищении 20 тонн сырой нефти, сообщил ТАСС замруководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

"[Задержаны] четверо подозреваемых в хищении сырой нефти со сборного пункта на севере области, в Даниловском районе. Водитель нефтевоза MAN был задержан на трассе в Городищенском районе вблизи областного центра в момент перевозки похищенной нефти. По оперативным данным, в ночное время злоумышленники проникли на территорию, принадлежащую нефтяной компании, похитили около 20 тонн сырой нефти со сборного пункта и пытались вывезти ее в Волгоград, чтобы продать третьим лицам. Ущерб составил почти полмиллиона рублей", - рассказал Корнаухов.

Он уточнил, что в группу входило четверо мужчин: 39-летний житель Фроловского района, ранее судимый за бандитизм и разбойные нападения на дальнобойщиков, 34-летний оператор по добыче нефти и газа нефтяной компании, 45-летний директор коммерческой организации, осуществляющей перевозку нефтепродуктов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в составе организованной группы, и 36-летний водитель этой фирмы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ), которая предусматривает до 6 лет лишения свободы. Двум активным участникам группы по ходатайству следователей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

Теги
РоссияВолгоградская область
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