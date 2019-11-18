ФСБ ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию, созданную гражданами России и Украины

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. ФСБ выявила нарколабораторию в Подмосковье, созданную гражданами РФ и Украины для продажи крупных партий наркотиков через интернет. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ проведена операция по ликвидации нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств, организованной гражданами России и Украины с целью незаконного сбыта запрещенных веществ через нелегальные интернет-магазины", - сообщили в ЦОС.

С поличным задержаны три наркоторговца. В частном доме на территории Московской области у них обнаружено и изъято более 41 кг наркотического средства мефедрона и не менее 500 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы.

Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о производство наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Они заключены под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.