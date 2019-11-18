Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФСБ ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию, созданную гражданами России и Украины

Также силовики изъяли более 41 кг наркотического средства, химические реактивы и лабораторное оборудование

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. ФСБ выявила нарколабораторию в Подмосковье, созданную гражданами РФ и Украины для продажи крупных партий наркотиков через интернет. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ проведена операция по ликвидации нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств, организованной гражданами России и Украины с целью незаконного сбыта запрещенных веществ через нелегальные интернет-магазины", - сообщили в ЦОС.

С поличным задержаны три наркоторговца. В частном доме на территории Московской области у них обнаружено и изъято более 41 кг наркотического средства мефедрона и не менее 500 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы.

Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о производство наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Они заключены под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
NBC: при стрельбе в Калифорнии ранены девять человек
Злоумышленники проникли в частный дом и открыли огонь по его владельцам и их друзьям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС