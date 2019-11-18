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В Приморье полиция проверяет видео, на котором молодожены открыли стрельбу

Инцидент произошел возле здания ЗАГСа

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Полиция в Приморье проверяет размещенную в соцсетях видеозапись, на которой молодожены открыли стрельбу у здания ЗАГСа во Владивостоке, сообщила пресс-служба полиции.

"Полиция в Приморье проверяет видеозапись инцидента с участием молодоженов, открывших стрельбу около здания Записи актов гражданского состояния. Сотрудники полиции установили личности участников инцидента, произошедшего около здания ЗАГСа в Первомайском районе Владивостока. Ими оказались 24-летний местный житель и его супруга в возрасте 22 лет", - сообщила пресс-служба.

Во время проверки специалисты установят, из какого оружия были произведены выстрелы и на каком основании оно перевозилось по городу. Кроме того, будет дана правовая оценка действий участников происшествия.

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РоссияПриморский край
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