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СМИ: на севере Италии поезд сошел с рельсов из-за оползня

Пострадавших, по предварительным данным, нет

ТАСС, 18 ноября. Региональный поезд сошел утром в понедельник с рельсов в провинции Больцано (северная область Трентино-Альто-Адидже) из-за оползня. Как сообщает телеканал Tgcom24, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Состав отбыл из города Фортецца и направлялся в Брунико. Как указывает телеканал, все дороги в долине Пустерия, где произошел инцидент, перекрыты из соображений безопасности, на некоторых участках в регионе прервано железнодорожное сообщение.

На прошлой неделе волна непогоды захлестнула север Италии - в области Трентино-Альто-Адидже сильные снегопады привели к проблемам с электроснабжением и транспортом. По последним данным, до сих пор около 12 тыс. человек остаются без электричества. В Венеции сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды", который 13 ноября достиг почти 190 см. Это привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил 1 м.

В понедельник Департамент гражданской защиты Италии объявил последний - красный - уровень погодной опасности в Тоскане и Эмилии-Романье из-за ожидаемых там сильных ливней и гроз, которые могут вновь спровоцировать разлив рек. В воскресенье в Тоскане из берегов вышла река Арно, в качестве меры предосторожности были эвакуированы несколько сотен человек. В понедельник в нескольких городах, в том числе в Пизе, власти распорядились закрыть школы из соображений безопасности. Максимальный уровень опасности в понедельник действует и в некоторых районах Фриули-Венеции-Джулии.

Теги
Италия
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