В Подмосковье задержали подозреваемого в краже у пенсионерки с карты более 2 млн рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Люберцах неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в краже у пенсионерки с банковской карты более 2 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, неизвестный позвонил пожилой жительнице Калининградской области и представился менеджером интернет-магазина. Поскольку женщина часто заказывала товары по почте, он легко убедил ее в необходимости оформить банковскую карту для удобства оплаты покупок, она предоставили ему полный контроль над своим банковским онлайн-приложением.

"Когда новая карта была выпущена, злоумышленник поменял ПИН-код, переадресовал услугу СМС-уведомлений и перевел на нее сбережения со всех счетов потерпевшей в размере около 2 млн рублей, - рассказала Волк. - Полицейским удалось установить личность [злоумышленника]. Подозреваемый был задержан в городе Люберцы".

Как отметила представитель МВД, поймать злоумышленника удалось, несмотря на соблюдение им мер конспирации. "Он проводил операции через онлайн-банк, выезжая на автомобиле в соседний регион, а обналичил денежные средства в Краснодарском крае. Кроме того, фигурант скрывал свое лицо под шарфом, а мобильные телефоны, которыми он пользовался, были зарегистрированы на подставных лиц", - отметила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Подозреваемый доставлен в Калининград и арестован. В ходе обысков у него изъято 13 мобильных телефонов, банковские и сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, а также автомобиль.