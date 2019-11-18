Полиция задержала в Москве подозреваемого в мошенничестве на 1 млн рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, который подозревается в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как рассказали в главке, в полицию обратилась 28-летняя жительница Подмосковья, сообщившая, что познакомилась в интернете с мужчиной, который предложил ей выступить в качестве инвестора в совместный бизнес-проект с целью получения дохода в виде процентов от прибыли. Она согласилась и, встретившись с ним на Арбате, передала ему 1 млн рублей. Через некоторое время, по ее словам, мужчина перестал выходить на связь и свои обязательства не выполнил.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Пресненской набережной задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний приезжий из ближнего зарубежья. Злоумышленник похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению", - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").