В Татарстане полиция возбудила уголовное дело после поджога храма

КАЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Зеленодольске (Татарстан) возбудили уголовное дело по факту поджога храма, ущерб, причиненный Московскому патриархату Казанской епархии, устанавливается. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

Сообщение о возгорании храма Казанской иконы Божией матери поступило в отдел МВД России по Зеленодольскому району поступило 13 ноября в 23:03 мск. На место направили следственно-оперативную группу. Эксперты МВД изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения. На видео запечатлено, что в 21:25 мск со стороны леса в направлении храма идет женщина с пакетом в руках. Она заходит за здание церкви и находится там около получаса, затем быстрым шагом уходит той же дорогой, которой пришла. Спустя несколько минут происходит задымление.