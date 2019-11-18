В аэропортах четырех регионов Центральной России задерживаются рейсы

ТАСС, 18 ноября. Туман стал причиной задержки рейсов в понедельник в четырех аэропортах Центрального федерального округа. Временно приостановили посадку и отправку самолетов в Брянске, Калуге, Белгороде, в Воронеже задерживается рейс из Москвы из-за погодных условий в аэропорте отправления, сообщили ТАСС представители аэропортов и в справочных службах.

В районе международного аэропорта "Брянск" вертикальная видимость из-за тумана, по данным метеорологов, составляет 60 м. "Идут задержки рейсов из Москвы до Брянска, потом на Минеральные воды, пока в Брянске нет посадки. И рейс из Санкт-Петербурга тоже задержан, пока посадки нет. Прогноз погоды меняется регулярно, но пока нет четкого понимания, когда туман рассеется", - сказал ТАСС гендиректор аэропорта Александр Сай.

Плохая видимость и в Калуге. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово (Екатеринбург), самолет должен был вылететь в Калугу в 08:10 (06:10 мск), однако его вылет перенесен на 15:10 (13:10 мск). В справочной службе калужского международного аэропорта информацию подтвердили и уточнили, что помимо рейса из Екатеринбурга задержан один самолет на прилет и один - на вылет из Калуги.

Международный аэропорт Белгорода утром в понедельник отменил прием двух рейсов из столицы и задерживает отправку самолетов в Нягань, а также Москву до вечера из-за плотного тумана, сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта. "С утра отменены два рейса из Домодедово. Рейсы в Москву [Шереметьево] и Нягань ориентировочно задерживаются до вечера", - сказала собеседница агентства.

Как рассказала ТАСС представитель справочной службы аэропорта Воронежа, в воздушной гавани задерживается прием только одного самолета из Внуково, но по метеоусловиям Москвы. В Липецком аэропорту задержек на прилет и вылет не было.

Как сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, туман и похолодание пришли в несколько регионов ЦФО в минувшие выходные. Синоптики объясняют появление туманов сменой погоды: вместо аномального для ноября тепла приходит похолодание и первые ночные морозы до минус 3 градусов. Уже к вечеру в большинстве регионов видимость станет гораздо лучше, ветер не поднимется выше 6 м/с, температура воздуха будет колебаться от плюс 3 градусов до минус 1.