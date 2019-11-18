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В Ростовской области возбудили дело после смерти ребенка в машине скорой помощи

Двухлетнего мальчика перевозили из одного медицинского учреждения в другое

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту смерти двухлетнего мальчика под Ростовом-на-Дону, который умер в машине скорой помощи по пути из одного медучреждения в другое. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Кроме того, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причину смерти ребенка.

По предварительным данным, 15 ноября 2019 года двухлетнего мальчика доставили в инфекционную больницу Новочеркасска с высокой температурой, 17 ноября после ухудшения состояния было принято решение о его переводе МУЗ ДГБ Новочеркасска. По пути в больницу ребенок умер в автомобиле скорой медицинской помощи.

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РоссияРостовская область
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