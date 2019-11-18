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В Красноярском крае ищут пропавшую автомобилистку

Женщина уехала на своем автомобиле в село Арейское 15 ноября, сейчас о ее местонахождении ничего не известно

КРАСНОЯРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 29-летней автомобилистки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главка СК по Красноярскому краю.

В местных СМИ появилась информация об исчезновении 29-летней Галины Миненко. Женщина 15 ноября уехала на своем личном автомобиле Hyundai Solaris в село Арейское, сейчас о ее местонахождении ничего не известно.

В ведомстве отмечают, что некоторые обстоятельства свидетельствуют о криминальном характере исчезновения, что это за обстоятельства следователи не уточняют.

Теги
РоссияКрасноярский край
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