В Красноярском крае ищут пропавшую автомобилистку

КРАСНОЯРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 29-летней автомобилистки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главка СК по Красноярскому краю.

В местных СМИ появилась информация об исчезновении 29-летней Галины Миненко. Женщина 15 ноября уехала на своем личном автомобиле Hyundai Solaris в село Арейское, сейчас о ее местонахождении ничего не известно.

В ведомстве отмечают, что некоторые обстоятельства свидетельствуют о криминальном характере исчезновения, что это за обстоятельства следователи не уточняют.