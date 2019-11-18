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Три человека погибли при столкновении большегруза с легковушкой под Белгородом

На месте аварии работает следственно-оперативная группа

ТАСС, 18 ноября. Водитель и два пассажира легковушки погибли при столкновении в понедельник вечером с большегрузом в Белгородской области, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа", - сказали в пресс-службе.

По информации ведомства, авария произошла на 16-м км автодороги Крым - Комсомольский - Красиво. В условиях тумана и ограниченной видимости водитель грузовика, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2105.

В понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области распространила метеопредупреждение о плотном тумане, который сохранится в регионе до 19 ноября включительно.

Теги
РоссияБелгородская область
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