Раненный в Аризоне россиянин отказывается от контактов с консульством РФ

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Россиянин Евгений Глущенко, раненный сотрудником Службы пограничного и таможенного контроля США при попытке незаконного пересечения американской границы, не проявляет желания контактировать с российскими дипломатами. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник дипломатический источник.

"Мы можем посещать российских граждан в том случае, если они выразили такое желание, - отметил он. - В данном случае такой просьбы на поступало".

По словам источника, с россиянином, который находится в больнице в городе Гудиер (штат Аризона), пытались связаться по телефону. "Полицейский поднес ему телефонную трубку, однако он (Глущенко) прервал разговор", - пояснил дипломат.

В минувшую пятницу Служба пограничного и таможенного контроля США проинформировала, что ее сотрудник открыл огонь по гражданину РФ, который пытался незаконно пересечь американо-мексиканскую границу. Представители службы сообщили, что состояние россиянина оценивается как удовлетворительное и не ухудшается.

Глущенко ранее уже брали под стражу в Аризоне. По данным властей штата, он находился в центре предварительного задержания на юге Аризоны с сентября 2018 года. Согласно утверждению американской стороны, он был взят под стражу, когда пытался вместе с беременной супругой незаконно проникнуть в США из Мексики.