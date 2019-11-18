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Ростехнадзор назвал причины ЧП в шахте "Комсомольской" в Воркуте, где погиб рабочий

Причиной инцидента стали нарушения технологического процесса

ТАСС, 18 ноября. Ростехнадзор завершил расследование несчастного случая, произошедшего в сентябре в шахте "Комсомольской" в Воркуте, где двоих рабочих придавило вагонеткой, один из них погиб. Причинами инцидента послужили нарушения технологического процесса, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Печорского управления Ростехнадзора.

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По оценке ведомства, на объекте был ослаблен производственный контроль со стороны руководителей и специалистов шахты, управлял электровозом работник без соответствующей квалификации, а подвижной состав не прошел экспертизу промышленной безопасности.

"Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Печорскому управлению Ростехнадзора. Организационные причины: нарушение технологического процесса в части невыполненного разграничения зон ответственности между шахтным участком и участком подрядной организации по выдаче, разгрузке и поставке вагонов. Несогласованность действий при выполнении работ между работниками подрядной организации и нахождение их в месте выполнения маневровых работ подвижного состава", - говорится в сообщении.

По данным Ростехнадзора, сотрудники подрядной организации ООО "Мартит" выполняли наряд по зачистке водосборника. Подземный электрослесарь, управляя электровозом, не смог затормозить и допустил столкновение с вагонами в водосборнике. В результате один из вагонов сошел с рельсов и прижал бортом двух работников к элементам бетонной крепи. Пострадавших подняли на поверхность и доставили в больницу. И.о. горного мастера от полученных травм умер в приемном покое, второго потерпевшего, проходчика участка, госпитализировали в тяжелом состоянии.

В связи с ЧП следственные органы СУ СК РФ по Республике Коми расследуют уголовное дело по ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека".

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РоссияКоми
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