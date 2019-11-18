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Восемь человек пострадали при столкновении минивэна и автоцистерны под Тулой

Движение транспорта на участке, где произошло ЧП, не нарушено

ТУЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Микроавтобус Hyundai Starex и автоцистерна DAF, перевозившая битум, в понедельник вечером столкнулись на 196-м км федеральной трассы "Дон" в Веневском районе Тульской области. Пострадали семь пассажиров и водитель минивэна, погибших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Авария произошла около 17:20 мск на 196-м км автодороги М-4 "Дон". По предварительной информации, водитель микроавтобуса Hyundai Starex, ехавшего со стороны Москвы, допустил столкновение с двигавшейся впереди автоцистерной DAF. Пострадали восемь человек - водитель и пассажиры минивэна, детей среди них нет. Четверым помощь оказана на месте, еще четверо направлены в больницу для обследования", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, микроавтобус не является рейсовым. "Информация о состоянии пострадавших сейчас уточняется. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка всех обстоятельств аварии", - отметили в пресс-службе.

Разлива битума в результате ДТП не произошло, движение транспорта по федеральной трассе не нарушено, добавили в пресс-службе.

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РоссияТульская область
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