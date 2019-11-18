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Апелляционный суд Харькова оставил в силе приговор по делу ученого Логунова о госизмене

Ранее его приговорили к 12 годам тюрьмы

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Харькова оставил в силе вердикт в отношении 85-летнего ученого Мехти Логунова, которого ранее на Украине приговорили к 12 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене. Об этом в понедельник сообщило харьковское издание "Депо".

"Коллегия судей постановила апелляционные жалобы адвокатов Тихоненкова и Шаповалова оставить без удовлетворения, а приговор <...> в отношении Логунова Мехти Феофановича - без изменений", - цитирует издание решение инстанции. Постановление вступило в силу с момента оглашения, защита в течение трех месяцев может обжаловать его в Кассационном суде.

Харьковский политик и один из организаторов кампании за отмену приговора ученому Андрей Лесик, заявил о намерении подать кассационную жалобу в Верховный суд и обратиться в Европейский суд по правам человека. Журналист Дмитрий Василец, который также выступает за отмену решения суда, в интервью украинскому изданию "Страна" подчеркнул, что для 85-летнего пенсионера подобный приговор означает пожизненное заключение. Кроме того, он высказал мнение, что украинские спецслужбы сфабриковали это дело для включения Логунова в список на обмен удерживаемыми лицами с Россией.

Орджоникидзевский районный суд Харькова 31 июля 2018 года приговорил Логунова к 12 годам тюрьмы, посчитав доказанной его вину в сборе информации об украинской армии в интересах России. Обвинение требовало 13 лет заключения, защита ученого настаивала на его невиновности.

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