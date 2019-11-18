Арест экс-замначальника УФСИН по Петербургу продлили до мая 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Колпинский районный суд Петербурга, в который на прошлой неделе поступило уголовное дело о получении особо крупной взятки при строительстве самого большого в Европе СИЗО "Кресты-2" бывшим заместителем начальника Главного управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергеем Мойсеенко, продлил ему срок ареста на полгода. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Колпинский районный суд в рамках рассмотрения уголовного дела вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Мойсеенко сроком по 11 мая 2020 года", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

В марте Колпинский районный суд Петербурга приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего руководителя компании "Петроинвест" Руслана Хамхокова. Эта компания была подрядчиком при строительстве следственного изолятора. Как установил суд, Хамхоков в период с 2010 по 2015 год через посредников неоднократно передавал Мойсеенко взятки, сумма которых составила не менее 388 млн рублей, за покровительство своей фирме, которое выражалось в подписании без задержек актов выполненных работ, их оплате, выдаче авансов в начале каждого года в максимальном размере, предусмотренном ранее заключенным госконтрактом. Теперь, как сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу, инкриминируемая сумма полученной взятки изменилась, она составляет более 710 млн рублей, так как была получена не только от Хамхокова, но и от еще одного коммерсанта.

Это не единственное уголовное дело Мойсеенко. В начале ноября этого года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по делу об убийстве сотрудника регионального управления ФСИН Николая Чернова, курировавшего строительство крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты". Дело направили на новое рассмотрение в Ленинградский областной суд, который его рассматривал и ранее.

Помимо Мойсеенко, которого в результате обвинили в подстрекательстве к убийству Чернова, еще одним фигурантом дела был коммерсант Игорь Захаров. Следствие полагало, что Мойсеенко предложил Сабиру Садыкову (ранее был приговорен к девяти годам колонии) убить Чернова, Садыков обратился за помощью к Захарову, который, по версии правоохранительных органов, передал ему пистолет.