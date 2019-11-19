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Три человека погибли во время пожара в селе в Забайкалье

По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неисправности газовой плиты на веранде дома

ЧИТА, 19 ноября. /ТАСС/. Женщина и двое мужчин погибли во время пожара в частном жилом доме в селе Кыра Забайкальского края, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"Пожар начался в понедельник около 23:00 (17:00 мск), уже ночью при разборе завалов обнаружены тела погибших, их личности установлены - это женщина 1984 года рождения и мужчины 1976-го и 1963-го годов рождения. Они жили в этом доме. По факту случившегося проводится доследственная проверка", - сказал Марков.

Он добавил, что, по предварительным данным, погибшие злоупотребляли спиртным. Видимых признаков насильственной смерти на их телах не обнаружили. "Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, но сейчас основная версия - это несчастный случай. Пожар мог начаться из-за неисправности газовой плиты на веранде дома", - добавил пресс-секретарь.

Село Кыра находится в 455 км от Читы, на левом берегу одноименной реки. Административный центр Кыринского района, в селе живут более четырех тысяч человек.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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