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Трамвайные пути в Хабаровске при ремонте заменили на старые

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"

ХАБАРОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. В Хабаровске из-за ремонта трамвайных путей с помощью старых рельсов, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила во вторник прокуратура Хабаровского края.

Краевая прокуратура проверила работу муниципального унитарного предприятием Хабаровска "Трамвайно-троллейбусное управление". В результате вскрылись факты хищения средств, полученных из городского бюджета.

"Установлено, что должностным лицом предприятия по предварительному сговору с иными лицами осуществлялись закупки рельс, бывших в эксплуатации, как новых по цене старых, которые использованы для ремонта путевого хозяйства, что не отвечало требованиям безопасности движения трамваев с пассажирами", - говорится в распространенном релизе.

Всего на эти цели из местного бюджета было выделено свыше 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

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РоссияХабаровский край
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