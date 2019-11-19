СМИ: в Канаде при столкновении двух машин с лосем погиб ребенок

ОТТАВА, 19 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб и трое получили ранения при столкновении двух автомобилей с лосем в канадской провинции Квебек. Об этом в понедельник сообщил телеканал СTV.

Инцидент произошел на трассе в 150 км к северо-западу от Монреаля. Автомашина сбила животное, которое от удара отлетело на встречную полосу, где в него врезался другой автомобиль. В последнем находились двое взрослых и трое детей. Один ребенок погиб, еще один находится в тяжелом состоянии.

Двое взрослых из второй машины получили незначительные травмы, третий ребенок и водитель первого автомобиля не пострадали.