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Дым от лесных пожаров в Австралии распространился на большую часть восточного побережья

В настоящий момент на территории штата Новый Южный Уэльс зафиксированы 48 лесных пожаров

СИДНЕЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Дым от масштабных лесных пожаров, охвативших северо-восток Австралии, распространился на большую часть восточного побережья штата Новый Южный Уэльс. Об этом во вторник сообщила региональная пожарная служба региона на совей странице в Twitter.

"Дым в настоящее время покрывает большую часть восточного побережья штата Новый Южный Уэльс. Как только воздух прогреется и ветер станет сильнее, дым, вероятно, начнет рассеиваться, однако мы не ожидаем, что он полностью исчезнет", - говорится в сообщении пожарных. По данным государственного метеобюро Австралии, задымление достигло северо-восточных и центральных районов Сиднея.

В настоящий момент на территории штата Новый Южный Уэльс зафиксированы 48 лесных пожаров, и 23 из них остаются нелокализованными. В семи районах объявлен полный запрет на разведение огня и посещение леса. Для восьми выпущено предупреждение о подготовке к эвакуации. На борьбу с огнем мобилизованы 1,4 тыс. пожарных и сотни единиц специальной техники.

По словам комиссара региональной пожарной службы штата Шейна Фитцсиммонса, погодные условия в течение ближайших дней останутся сложными и не позволят ликвидировать пожары. "Мы сталкиваемся в высокими дневными температурами, аномально сухой погодой и сильными ветрами, меняющими направление", - сказал он.

В результате масштабных лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс уже погибли четыре человека и более 30 получили травмы различной степени тяжести. Огнем были уничтожены порядка 570 жилых домов, а также ряд административных зданий и хозяйственных построек. По предварительным данным сгорели более 1 млн га леса.

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Австралия
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