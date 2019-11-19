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СК начал доследственную проверку после исчезновения 15-летней школьницы в Оренбуржье

Девушка ушла в школу 15 ноября и не вернулась домой

ОРЕНБУРГ, 19 ноября. Следственное управление Следственного комитета России по Оренбургской области организовало доследственную проверку по факту исчезновения 15-летней школьницы, которую четвертый день ищут в городе Бузулук. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"18 ноября 2019 года в Бузулукский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области из МО МВД России "Бузулукский" поступило сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетней 2004 года рождения. Следственными органами по данному факту организована доследственная проверка", - сказано в сообщении.

Девушка ушла в школу 15 ноября, но после занятий не вернулась домой. 17 ноября ее мать написала заявление в полицию.

В поисках школьницы в Бузулуке Оренбургской области также участвуют волонтеры.

Теги
РоссияОренбургская область
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