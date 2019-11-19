В Раменском задержали подозреваемую в попытке сбыта 800 граммов героина

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в городе Раменское женщину, подозреваемую в сбыте наркотических веществ. Как рассказала ТАСС во вторник начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, у нее изъяли почти 800 граммов героина.

"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Раменское" была задержана 30-летняя уроженка одной из стран Средней Азии, подозреваемая в сбыте наркотических средств, - рассказала она. - Злоумышленница пояснила, что сделала закладку с наркотиком в урне для мусора, расположенной возле одного из домов по улице Михалевича".

По словам Петровой, в ходе осмотра места происшествия обнаружили и изъяли 151 сверток с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что это героин. "Полицейскими по месту временного проживания правонарушительницы были обнаружены и изъяты еще 119 свертков с аналогичным содержимым. Всего в ходе мероприятий изъято около 800 граммов героина", - уточнила представитель подмосковной полиции.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемая арестована.