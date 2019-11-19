Три рейса отменили в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Авиарейсы из Южно-Сахалинска до Комсомольска-на-Амуре, Шахтерска (центральная часть Сахалина) и Охи (на север острова) во вторник отменили из-за непогоды на территории Сахалинской области и Хабаровского края. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Южно-Сахалинска.

В понедельник циклон с западной части страны и циклон с Японского моря накрыли четыре региона Дальневосточного федерального округа (ДФО) - Приморье, Амурскую и Еврейскую автономную области, Хабаровский край. В регионах сильные осадки и ветер. Свое влияние циклоны оказали и на Сахалин. На острове на 19 ноября прогнозировали сильный ветер и снег.

"Вылет в Шахтерск, Оху и Комсомольск-на-Амуре отменен из-за метеоусловий", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что самолеты смогут вылететь 20 ноября в случае улучшения погоды. Кроме того, сейчас на час задерживается вылет из Южно-Сахалинска в Москву.

По информации аэропорта, вылета до Шахтерска ожидают 26 пассажиров, до Комсомольска-на-Амуре - 63. Количество пассажиров до Москвы и Охи пока не уточняется. По предварительной информации, пассажиры в гостинице не нуждаются.

Сейчас в районах области отмечается сильная метель и штормовой ветер. В Южно-Сахалинске ветра нет, идет снег, температура воздуха минус 2 градуса.