В Забайкалье задержали черных лесорубов

ЧИТА, 19 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала двух жителей Забайкальского края. Их подозревают в незаконной вырубке 175 сосен. Ущерб от их деятельности оценивают почти в 2 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального УМВД.

"Сотрудниками ОМВД России по Читинскому району на месте незаконной рубки с поличным задержаны два местных жителя 1980 и 1989 годов рождения, которые, не имея соответствующего разрешения, спилили 69 сосен. Установлено, что в течение нескольких месяцев задержанные незаконно заготовили в Читинском районе еще 106 сосен. Противоправными действиями злоумышленников государственному лесному фонду РФ причинен ущерб в размере 1 млн 975 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

У задержанных изъяли автомобиль УАЗ, грузовик ГАЗ-52 и бензопилу. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. На период следствия подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Это не первая банда черных лесорубов, задержанная в Забайкалье с начала года. Правоохранительные органы занимаются декриминализацией лесной отрасли региона. Ранее стало известно о задержании восьми местных жителей, подозреваемых в незаконной рубке леса на общую сумму свыше 10 млн рублей, а так также пяти человек, срубивших более ста сосен.

В июле в ходе рабочей поездки в Забайкальский край вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал, что регион "является чемпионом" по нарушениям лесного законодательства. По информации Министерства природных ресурсов края, ущерб от незаконной вырубки леса в Забайкалье с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза. В прошлом году он составил 284,15 млн рублей.

Общая сумма ущерба, причиненного за 2016-2018 годы, превышает 550 млн рублей.