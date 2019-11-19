В Москве с парковки украли автомобиль стоимостью около 7 млн рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Неизвестный угнал автомобиль Lexus LX570 с неохраняемой парковки на востоке Москвы стоимостью около 7 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"18 ноября в службу "02" поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Москва, Щелковское шоссе, дом 100, строение 1. Полицейские установили, что с неохраняемой парковки по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей женщине машины Lexus LX570, а затем скрылся. Материальный ущерб составил около 7 млн рублей", - рассказали в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело п."б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").