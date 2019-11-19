В Ростовской области три человека погибли в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП с двумя легковушками на трассе в Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области.

"В 07:50 мск на 174-м километре трассы Котельниково - Песчанокопское водитель, управляя ВАЗ-2110, по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП оба водителя погибли, а также пассажир Lada Priora", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадали две женщины, одна из них - пассажирка ВАЗ-2110, вторая - пассажирка из Lada Priora. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.