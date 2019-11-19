В Саратове осудили троих членов банды за разбой и нападение на полицейского

САРАТОВ, 19 ноября. /ТАСС/. Суд признал виновными троих мужчин в разбое и нападении на полицейского в Саратове. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

"Мужчины признаны виновными по статьям 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и статье 222 УК РФ ("Незаконные хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, двое из них признаны виновными по статье 162 УК РФ ("Разбой")", - рассказали в пресс-службе.

Как установил суд, еще с 2017 года двое приятелей начали нападать на девушек в Саратове, незаконно проникая к ним в дома, применяя насилие и забирая все ценное. В 2018 году их едва не задержали на трассе. Но вместо того, чтобы остановиться, преступники открыли стрельбу. Как сообщал ТАСС, 25 января прошлого года в Саратовском районе неизвестные совершили вооруженное нападение на сотрудника уголовного розыска, после чего скрылись на автомашине. В области вводился план "Перехват". Пострадавшему сотруднику полиции оказали медицинская помощь, его удалось спасти.

"Приговором суда 25-летнему мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, а 23-летнему - в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием ими наказания в колонии строгого режима. 31-летний мужчина приговорен к лишению свободы на 3 года в колонии общего режима", - уточнили в пресс-службе.