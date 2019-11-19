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В Сочи выявили подпольную нарколабораторию

Местный житель изготавливал синтетические наркотики на съемной квартире

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Сочи пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, оборудованной на съемной квартире местным жителем, где он изготавливал запрещенные вещества для дальнейшего их распространения. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В Сочи полицейские пресекли деятельность подпольной лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков. Установлено, что 29-летний местный житель изготавливал на съемной квартире наркотические средства с целью их дальнейшего сбыта на территории города.

"Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по городу Сочи совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе проверки информации, поступившей оперативным путем, задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в производстве и сбыте наркотических средств на территории города-курорта. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества")", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе осмотра обнаружены более 25 г порошкообразного вещества. Эксперты установили, что это синтетический наркотик мефедрон. На время следствия мужчина взят под стражу.

Теги
РоссияКраснодарский край
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