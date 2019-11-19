Центр кибербезопасности зафиксировал в России 3 тыс. компьютерных инцидентов в 2019 году

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. 3 тыс. компьютерных инцидентов зафиксировано с начала этого года в России. Об этом сообщил замначальника центра ФСБ России Игорь Качалин, выступая на SOC форуме по практике противодействия компьютерным атакам.

"На сегодняшний день в этом году Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) открыл порядка 3 тыс. карточек компьютерных инцидентов, то есть 3 тыс. событий мы отметили. Из этих 3 тыс. событий 90% инцидентов, которые стали известны нам, но не были известны владельцам", - сказал он.

По словам Качалина, владельцев этих информационных систем информировали о том, что у них есть какие-то проблемы и что необходимо принять меры по ликвидации последствий компьютерных инцидентов. "Эта статистика не очень хорошая на наш взгляд. И наша задача, ГосСОПКА и НКЦКИ, эту тенденцию переломить", - отметил он.

Также Качалин рассказал об итогах принятия закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ". "За то время, когда закон обсуждался, принимался, и после его принятия нами заключено уже 42 соглашения о взаимодействии с национальным координационным центром", - сказал Качалин. Он отметил, что еще 192 организации запросили методические рекомендации. Также сейчас находятся в стадии решения вопросы создания центров мониторинга и развития процессов обнаружения, предупреждения и реагирования на компьютерные инциденты.

НКЦКИ был создан в сентябре 2018 года приказом директора ФСБ после указа президента РФ о создании Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидаций последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА).