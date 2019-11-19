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Руководителей стройфирмы в Ростове-на-Дону обвиняют в мошенничестве на 640 млн рублей

От деятельности фирмы пострадало более 360 дольщиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Руководители компании "Сигма" обвиняются в мошенничестве на сумму порядка 640 млн рублей при долевом строительстве двух многоквартирных домов в городе Аксае Ростовской области. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух соучредителей ООО "Сигма", являющихся также руководителями указанной строительной организации. Они обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). От их противоправных действий пострадало более 360 дольщиков, имущественный ущерб составил почти 640 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Компания приняла на себя обязательства в 2015 году построить два многоквартирных домов в городе Аксае по ул. Менделеева, 53а, и не выполнила их. Сумма ареста на имущество обвиняемых превысила 250 млн рублей. Следствие по делу завершено. Уголовное дело направлено в суд.

Теги
РоссияРостовская область
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