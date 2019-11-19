Источник: в Выборге задержали подозреваемых в поджоге здания суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. В Выборге задержали подозреваемых в поджоге здания мирового суда, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Задержаны мужчина и женщина по подозрению в поджоге", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что задержанные могли совершить поджог здания суда для того, чтобы уничтожить материалы, которые находились в производстве суда. Женщину должны были лишить прав за вождение в нетрезвом виде, а мужчина был уже ранее лишен прав. При этом оба занимались бизнесом по развозу, наличие прав для них имело большое значение.

В ноябре в Выборге произошло два случая поджога здания мирового суда на улице Титова. Первый случай произошел утром 6 ноября, тогда в здании суда огонь повредил окно. В результате инцидента никто не пострадал, было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества").

Второй случай произошел рано утром 17 ноября. Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС, никто не пострадал. По данному факту возбудили второе уголовное дело по аналогичной статье.

Как сообщала ранее областная прокуратура, к ним добавилось еще одно уголовное дело по статье 294 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению правосудия"). Дела были переданы в региональное следственное управление СК РФ.