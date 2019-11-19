Самарские полицейские задержали троих человек, похитивших 20 т нефти

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Елховском районе Самарской области задержали троих человек, которых подозревают в хищении 20 т нефти. Об этом говорится в сообщении регионального МВД, распространенном во вторник.

"В ходе оперативных мероприятий возле места незаконной врезки в нефтепровод стражи порядка задержали троих мужчин. Объем изъятых с места происшествия полицейскими нефтепродуктов составил свыше 20 т", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали двоих жителей Тольятти и одного самарца, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. У них нашли и изъяли оборудование, при помощи которого делались врезки. В ходе дальнейшего расследования полицейские обнаружили склад в Красноярском районе, где находилось 20 т похищенной нефти.

Подозреваемые заключены под стражу, полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям.