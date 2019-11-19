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СК возбудил дело против экс-воспитателя детсада в Кирове, которая якобы оскорбляла детей

Следователи опросили воспитанников детского сада и их родителей, изъяли необходимую документацию из учреждения

КИРОВ, 19 ноября. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего воспитателя детского сада №67 в Кирове, которая, по словам родителей, якобы грубила детям и применяла физическую силу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

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По данным СМИ, родители детей, посещающих детский сад №67, пожаловались, что воспитатель якобы оскорбляет и унижает детей, а также применяет к ним физическую силу. 29 октября в администрации Кирова сообщили, что воспитатель уволена по результатам проверки учреждения департаментом образования города.

"Возбуждено уголовное дело на бывшего воспитателя детского сада №67 города Кирова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних")", - говорится в сообщении.

Следователи опросили воспитанников детского сада и их родителей, изъяли необходимую документацию из учреждения, планируют допросить сотрудников детского сада.

В конце октября проверку в детском саду провел департамент образования Кирова, специалисты пришли к выводу, что контроль за педагогическим процессом старшим воспитателем и педагогом-психологом осуществлялся формально. За халатное отношение к своим обязанностям оба сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.

Теги
РоссияКировская область
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