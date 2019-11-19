В Ингушетии суд отпустил под домашний арест журналиста по делу о наркотиках

МАГАС, 19 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Ингушетии отпустил под домашний арест журналиста оппозиционного в регионе издания "Фортанга" Рашида Майсигова, арестованного по делу о наркотиках, сообщил ТАСС его адвокат Магомед Аушев.

"Я подал в суд апелляционную жалобу об изменении меры пресечения на домашний арест моему подзащитному, суд удовлетворил ее, думаю, уже сегодня вечером Майсигов будет дома", - сказал Аушев.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии арестован на два месяца по подозрению в хранении наркотиков журналист издания "Фортанга" Рашид Майсигов. Сам журналист считает необоснованными обвинения в свой адрес.