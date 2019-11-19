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В Башкирии вынесли приговор экс-начальнику отделения МВД за мошенничество и взятки

Ильнур Юсупов и его сообщник незаконно оформляли в собственность своих родственников и знакомых муниципальные земельные участки в пригороде Уфы

УФА, 19 ноября. /ТАСС/. Уфимский районный суд приговорил экс-начальника отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии к восьми годам заключения за несколько эпизодов мошенничества с землей. Также четыре года условного заключения получил его сообщник, бывший глава сельсовета Уфимского района, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры республики.

"Уфимский районный суд вынес приговор в отношении 38-летнего бывшего начальника отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Ильнура Юсупова и 61-летнего бывшего главы Дмитриевского сельсовета Уфимского района Михаила Андреева. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в получении взятки, злоупотреблении и превышении должностных полномочий, мошенничестве и растрате (п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286, ч. 3, 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Осужденные оформляли в собственность своих близких и знакомых муниципальные земельные участки в пригороде Уфы, таким образом они незаконно завладели более 140 га недвижимости. По искам прокуратуры земельные участки возвращены в муниципальную собственность. Кроме этого, экс-полицейский получил взятку в размере 600 тыс. рублей и снегоход стоимостью более 200 тыс. рублей за отказ в возбуждении уголовного дела. Ущерб от действий Юсупова превысил 8 млн рублей.

"Суд назначил Юсупову наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок пять лет и штрафом в 50 тыс. рублей. Бывшему главе сельсовета - в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - добавили в прокуратуре, отметив, что подсудимые не признали вину в совершении преступлений

В 2017 году суд изъял в доход государства имущество Юсупова, приобретенное им на неустановленные средства. Речь идет о четырехкомнатной квартире, автомобиле Toyota и двух коттеджах, общая стоимость которых превысила 18 млн рублей при годовом доходе экс-полицейского в 1,5 млн рублей.

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