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В Чехии при взрыве на предприятии пострадали восемь человек

Состояние двоих из них оценивается как критическое

ПРАГА, 19 ноября. /ТАСС/. Взрыв прогремел во вторник в одном из цехов промышленного предприятия по ликвидации опасных отходов производства в селе Гамр-на-Йиезерже близ города Ческа-Липа на севере Чехии, есть пострадавшие. Об этом сообщила журналистам представитель пожарной службы республики Луция Гложкова.

"На предприятии в Гамре-на-Йиезерже произошел взрыв, в результате которого получили травмы восемь сотрудников. Состояние двоих из них оценивается как критическое, - отметила она. - Взрыв произошел в результате смешивания нескольких взрывоопасных веществ с водой. Что это были за вещества, пока не установлено".

По словам Гложковой, в производственном цеху в момент ЧП находились девять сотрудников. Пожарным удалось быстро погасить возникший на территории предприятия пожар.

Между тем, воздух в селе может быть отравлен вредными веществами, в связи с чем пожарные рекомендовали местным жителям воздержаться от проветривания помещений.

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