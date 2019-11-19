Прокуратура просит суд удовлетворить иск метро Петербурга к обвиняемым в теракте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Прокурор Надежда Тихонова в рамках прений на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда во вторник просила суд удовлетворить требования петербургского метрополитена более чем на 110 млн рублей к обвиняемым в теракте 3 апреля 2017 года, передает корреспондент ТАСС.

"Петербургский метрополитен заявил иск на сумму 110 млн 493 тысячи рублей, которые включили в себя работу, связанную с ликвидацией последствий ЧС, утилизацию поврежденных вагонов, а также недополученные доходы в результате сокращения численности перевозки. Данное исковое заявление было исследовано, и сумма нашла свое подтверждение. Прошу гражданский иск от метрополитена удовлетворить", - сказала Тихонова.

Ранее прокурор потребовала пожизненного заключения для основного фигуранта дела о взрыве в метро Аброра Азимова, его брата Акрама, а также Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых. Для обвиняемых Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова, Сейфуллы Хакимова и Бахрама Эргашева прокурор просила по 27 лет колонии строгого режима, для Содика Ортикова - 28 лет. Для единственной женщины на скамье подсудимых - Шохисты Каримовой - Тихонова просила 20 лет колонии общего режима. Также сторона государственного обвинения настаивает на взыскании с подсудимых по 1 млн рублей штрафа. Адвокат Марат Сагитов, представляющий интересы сразу четырех обвиняемых по делу о теракте - Махамадюсуфа Мирзаалимова, Бахрама Эргашева, Азамжона Махмудова и Сейфуллы Хакимова - просил полностью их оправдать в связи с непричастностью.

Одна из представительниц потерпевшей стороны во вторник просила суд наказать виновных по всей строгости и "быть менее гуманным" при вынесении решения.

В ходе прений прокурор отметила, что подсудимые составляли преступную группу, они обвиняются в участии в террористическом сообществе, покушении на два теракта, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.