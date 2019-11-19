В Ростовской области на полицейского завели дело за оборот наркотиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России в одном из районов Ростовской области подозревается в том, что подбросил наркотики мужчине. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Багаевскому району Ростовской области. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотических средств"), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, подозреваемый спрятал наркотическое средство на территории домовладения одного из жителей Багаевского района. "Впоследствии в домовладении проведен обыск, в ходе которого подброшенное наркотическое средство было изъято, а в отношении хозяина домовладения возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотический средств. Преступление было выявлено следователями в ходе доследственной проверки, проведенной в связи с поступившим обращением жителя Багаевского района на незаконные действия сотрудников полиции и необоснованное привлечение его к уголовной ответственности", - отметили в ведомстве.