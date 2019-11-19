Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области на полицейского завели дело за оборот наркотиков

Инспектор подбросил наркотики мужчине

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России в одном из районов Ростовской области подозревается в том, что подбросил наркотики мужчине. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Багаевскому району Ростовской области. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотических средств"), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, подозреваемый спрятал наркотическое средство на территории домовладения одного из жителей Багаевского района. "Впоследствии в домовладении проведен обыск, в ходе которого подброшенное наркотическое средство было изъято, а в отношении хозяина домовладения возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотический средств. Преступление было выявлено следователями в ходе доследственной проверки, проведенной в связи с поступившим обращением жителя Багаевского района на незаконные действия сотрудников полиции и необоснованное привлечение его к уголовной ответственности", - отметили в ведомстве.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
СК требует ареста бизнес-партнера главы Хабаровского края из-за подозрения в убийстве
Ходатайство поступило в Басманный суд Москвы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС