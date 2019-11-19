СК завершил расследование дела об избиении до смерти приемного ребенка в Вологде

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела об избиении приемными родителями в Вологде 6-летнего мальчика, после чего ребенок впал в кому и умер. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела о гибели шестилетнего ребенка. К уголовной ответственности привлечены опекун Юлия Блохина и ее супруг Евгений Блохин. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала представитель СК.

В апреле 2017 года мальчик попал в приемную семью Евгения и Юлии Блохиных, где также проживали три дочери Блохиной. Из-за неприязни к мальчику супруги его систематически избивали и не обеспечивали медпомощью. 10 августа 2018 года Блохина в состоянии алкогольного опьянения избила ребенка, в результате чего он получил многочисленные переломы и черепно-мозговую травму и впал в кому. Оказавшаяся в доме Блохиных их знакомая медсестра вызвала скорую помощь, которая госпитализировала мальчика. В апреле 2019 года он умер.

Блохина убедила мужа скрыть следы преступления, а свою старшую дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила оговорить себя и взять на себя вину в избиении мальчика. Ей предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ: убийство, умышленное систематическое причинение средней тяжести вреда здоровью, истязание, оставление в опасности, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ее супруг обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании и оставлении в опасности.

Родную мать мальчика лишили родительских прав, она отбывала наказание в местах лишения свободы за нападение с ножом на мужа. Опекуном выступила двоюродная сестра матери.