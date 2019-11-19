В Воронеже двух мужчин убило упавшими со строящейся многоэтажки кирпичами

ВОРОНЕЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Двое мужчин погибли на строительной площадке в Воронеже при падении кирпичей с 13-го этажа строящегося дома. Следователи начали проверку после гибели людей, сообщила во вторник журналистам пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"Сегодня на территории строительной площадки на улице Шишкова в Воронеже при падении кирпичей с 13-го этажа строящегося дома были смертельно травмированы двое мужчин в возрасте 26 и 39 лет", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточнила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Елена Мануковская, в рамках доследственной проверки будет установлено, участвовали ли погибшие в работах на строительной площадке.

"Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются очевидцы, изучается документация, назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняются иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы.