Наводнение в Венеции повредило мозаики и колонны собора Святого Марка

ТАСС, 19 ноября. Разрушительное наводнение, которое произошло в Венеции на прошлой неделе, повредило напольные мозаики и мраморные колонны в соборе Святого Марка. Об этом сообщили во вторник хранители собора, передает новостной канал RAI-news-24 .

Наибольшее беспокойство у специалистов вызывает влияние соли на основания несущих конструкций собора. По словам главного инженера базилики Пьерпаоло Кампострини, "многие повреждения возможно будет увидеть только спустя несколько месяцев, так как коррозионные процессы протекают медленно, но неумолимо". Отмечается, что в крипте собора колонны уже частично очистили от морской соли.

Ранее министр культуры Италии Дарио Франческини подчеркнул, что "ущерб не непоправимый, но необходимы структурные работы во всем соборе".

На прошлой неделе Венеция пережила самое серьезное наводнение, вызванное рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды", который 13 ноября достиг почти 190 см. Это привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил один метр. Оказались затоплены многие достопримечательности, на протяжении почти недели были закрыты школы, музеи, театры, в том числе "Ла Фениче".

Местные власти оценивают ущерб в районе €1 млрд.

Правительство объявило режим чрезвычайного положения и выделило €20 млн на ликвидацию последствий разгула стихии. Во вторник Министерство инфраструктуры и транспорта Италии объявило о выделении дополнительных €65 млн на защиту и сохранение Венецианской лагуны.