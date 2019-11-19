Дело о коррупции возбудили в отношении бывшего главврача владимирской ОКБ

ВЛАДИМИР, 19 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о коррупции в особо крупном размере в отношении бывшего главного врача Областной клинической больницы Владимира Любови Быковой. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

30 октября пресс-служба администрации Владимирской области сообщила о прекращении трудового договора с главным врачом Областной клинической больницы Любовью Быковой. В тот же день СК возбудил уголовное дело о растрате бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных учреждению на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Владимирской области в тесном взаимодействии с региональным управлением ФСБ России возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего главного врача Областной клинической больницы Любови Быковой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении СК.

Установлено, что в 2019 году Быкова получила от заинтересованных лиц взятку в размере 1,45 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе коммерческим структурам, участвовавшим в конкурсах на поставку медицинского оборудования и услуг для нужд клиники.

Любови Быковой уже предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, выделенных по нацпроекту "Здравоохранение" на приобретение томографа.

По ходатайству следователя СК России судом в отношении Быковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.