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Дело о коррупции возбудили в отношении бывшего главврача владимирской ОКБ

Ранее Людмиле Быковой предъявили обвинение в растрате бюджетных средств, выделенных по нацпроекту "Здравоохранение" на покупку томографа

ВЛАДИМИР, 19 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о коррупции в особо крупном размере в отношении бывшего главного врача Областной клинической больницы Владимира Любови Быковой. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

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30 октября пресс-служба администрации Владимирской области сообщила о прекращении трудового договора с главным врачом Областной клинической больницы Любовью Быковой. В тот же день СК возбудил уголовное дело о растрате бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных учреждению на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Владимирской области в тесном взаимодействии с региональным управлением ФСБ России возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего главного врача Областной клинической больницы Любови Быковой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении СК.

Установлено, что в 2019 году Быкова получила от заинтересованных лиц взятку в размере 1,45 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе коммерческим структурам, участвовавшим в конкурсах на поставку медицинского оборудования и услуг для нужд клиники.

Любови Быковой уже предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, выделенных по нацпроекту "Здравоохранение" на приобретение томографа.

По ходатайству следователя СК России судом в отношении Быковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.

Теги
РоссияВладимирская область
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