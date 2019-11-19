В Казахстане задержали главврача, подозреваемого в незаконном изъятии органов

НУР-СУЛТАН, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Казахстана задержали главного врача больницы города Шымкента Абылая Донбая, которого подозревают в незаконном изъятии органов. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана во вторник.

"18 ноября следственным департаментом МВД задержан и водворен в изолятор временного содержания главный врач городской клинической больницы №1 города Шымкента Абылай Донбай. Ему инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 264 ("участие в транснациональной преступной группе") и частью 3 статьи 116 ("незаконное изъятие органов человека") Уголовного кодекса Казахстана", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2017-2018 годах на территории Казахстана действовала преступная группа в сфере трансплантации человеческих органов, организаторами которой выступали граждане иностранных государств. В качестве доноров привлекались граждане Узбекистана, Киргизии и Украины, которые в силу тяжелого материального положения вынужденно продавали свои почки, а реципиентами выступали обеспеченные граждане дальнего зарубежья, в основном Израиля.

"Следствием установлено, что гражданином Донбай в предварительном сговоре с членами преступной группы, о деятельности которых он достоверно был осведомлен, несмотря на законодательный запрет купли-продажи органов человека, за крупное денежное вознаграждение проводились незаконные операции по изъятию и пересадке почек", - пояснили в МВД.

Отмечено, что ранее задержаны и заключены под стражу врач-трансплантолог Гани Куттымуратов и одна из членов преступной группы - гражданка Киргизии Тайсалова. В настоящее время полиция работает над окончанием уголовного дела и направлением его в суд.